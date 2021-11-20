Ракета компанії Astra вивела на орбіту вантаж Космічних сил США.

Носій Rocket 3.4 може виводити на 500-кілометрову сонячно-синхронну орбіту до 150 кг корисного навантаження, повідомляє Корреспондент.

Приватна американська компанія Astra здійснила успішний запуск легкої ракети-носія Rocket 3.4 із тестовим вантажем Космічних сил США. Він виведений на орбіту Землі.

Старт ракети здійснено з Тихоокеанського космічного комплексу на острові Кадьяк (штат Аляска) о 01:16 за часом Східного узбережжя США (08:16 за Києвом).

В рамках місії STP-27AD2 основу корисного навантаження складали вимірювальні прилади космічних сил США. У ході запуску було апробовано можливості ракети щодо виведення на орбіту перспективних американських військових міні-супутників. Реального виведення космічного апарату не було зроблено.

LAUNCH! Astra Rocket 3 (LV0007) launches on a test flight from LP-3B at the Pacific Spaceport Complex in Kodiak, Alaska Overview:https://t.co/u74HsT7aYD Livestream:https://t.co/6eh9kB3SqY #AstraPartner pic.twitter.com/7qXCwD9TP5 — Chris Bergin - NSF (@NASASpaceflight) November 20, 2021

Це вже другий запуск на орбіту ракетою компанії Astra Space вантажу Космічних сил США. Наприкінці серпня він скінчився невдачею. Через відмову одного з двигунів першого ступеня та відхилення від траєкторії на висоті 50 кілометрів за командами із Землі її політ було припинено, і вона впала в океан.

Носій Rocket 3.4 є двоступінчастою ракетою з п'ятьма двигунами. Він може виводити на 500-кілометрову сонячно-синхронну орбіту до 150 кг корисного навантаження. Довжина ракети складає всього 11,6 м, вона може транспортуватися в контейнері на будь-який стартовий комплекс.

У 2020 році Astra двічі робила випробувальні пуски своєї ракети, але вони завершилися невдачею. Фактично сьогоднішній запуск став першим вдалим для компанії.