Прогноз курсу валют на тиждень

На тижні, що минає, падіння гривні продовжилося, попри зростання пропозиції валюти від експортерів. У п'ятницю Національний банк був змушений провести серію великих інтервенцій із продажу валюти, щоб зупинити зростання курсу долара на рівні 26,60.

Торги на міжбанку відкрилися в понеділок 15 листопада на позначці 26,20/26,30 гривень (відповідно, «бід»/«оффер»). Попит на валюту від початку торгів перевищував пропозицію, тому котирування безготівкового долара відразу пішли вгору. У вівторок Національний банк вважав швидкість падіння гривні занадто великою і вийшов з інтервенцією на продаж за курсом 26,47. Регулятор продав лише 8 млн доларів, і на той момент цього виявилося достатньо. У середу долар продовжив зростання, і Національний банк знову оголосив інтервенцію на продаж цього разу за курсом 26,55 гривень.

Другий поспіль вихід Нацбанку з продажем подіяв на ринок витверезно: експортери, які притримували до цього продажі, почали діяти, і в четвер 18 листопада курс почав знижуватися. І ось тут Національний банк припустився тактичної помилки: вирішивши, що гривня знову стала на шлях зміцнення, він вийшов із купівлею «стандартних» 5 млн доларів за ціною 26,41 гривень. Поява регулятора з купівлею після двох днів поспіль з інтервенціями на продаж запевнила учасників міжбанківського ринку в тому, що досягнуто чергове «дно» за курсом. Імпортери різко збільшили кількість своїх заявок на покупку, і курс знову пішов угору. У п'ятницю 19 листопада до покупців приєдналися одразу і підприємства «зеленої енергетики», і нерезиденти, які минулого тижня не виявили інтересу до покупок ОВДП.

Попит на валюту був такий великий, що виникла реальна загроза стрибка долара до 27 гривень. Національний банк знов оголосив інтервенцію на продаж валюти. Причому цього разу регулятор був налаштований більш ніж рішуче: продавши 100 млн доларів за курсом 26,59, він виставив на продаж ще 200 млн доларів за курсом 26,60. Втім, другий вихід був скоріше психологічним кроком. Продавати більше не знадобилося: залишок ажіотажного попиту задовольнили експортери, виставляючи заявки на продаж трохи нижче за рівень, що захищається Нацбанком. Закрили тиждень на позначці 26,565/26,585 гривень – на 31,5 копійки на купівлі та продаж вище, ніж тижнем раніше. Національний банк за тиждень купив 5 і продав 108 млн доларів.

Готівковий курс долара на тижні, що минає, виріс на 30 копійок, чітко слідуючи за безготівковим і повторюючи найменші його коливання. Зранку понеділка 15 листопада в оптових обмінниках Києва долар продавали по 26,30-26,32 гривні. Надвечір п'ятниці цінник зріс до 26,60-26,62 гривень.

Євро на міжнародному валютному ринку FOREX минулого тижня впав на 212 пунктів - з 1,1462 до 1,1250 долара, встановивши новий річний мінімум. Головною причиною такого сильного падіння стало зміцнення американського долара проти всіх інших провідних світових валют. У п'ятницю, 19 листопада, євро різко впав після повідомлення про те, що Австрія знову вводить повну (четверту поспіль) ізоляцію через зростання кількості захворювань COVID-19 і робить обов'язкову вакцинацію з лютого наступного року. Закрили тиждень на рівні 1,1280 – на 30 пунктів вище за річний мінімум і на 161 пункт нижче, ніж тижнем раніше. Курс готівкового євро в Україні наступного тижня кілька разів змінював напрямок тренду, то знижуючись за падінням на FOREX, то починаючи зростати за готівковим доларом. Зранку понеділка 15 листопада євро продавали по 30,05-30,10 гривень; у середу 17 листопада ціна зросла до 30,25 гривень, а надвечір п'ятниці опустилася до 30,10-30,15 гривень. Найчастіше різноспрямовані тенденції – падіння гривні в Україні та євро у світі – компенсували одна одну, завдяки чому ціна євро змінювалася не так різко, як у долара.

Російський рубль минулого тижня подешевшав з 72 до 73,70 рублів за долар на тлі посилення геополітичних ризиків, які змушують іноземних інвесторів виходити з російських цінних паперів під загрозою нових санкцій з боку США та Євросоюзу. У п'ятницю 19 листопада олії у вогонь додало різке падіння світових цін на нафту: так, барель Brent'у за кілька годин подешевшав одразу на 4 долари. Закрили тиждень на позначці 73,365 рубля за долар – на 49 копійок гірше, ніж тижнем раніше. Готівковий рубль у столиці протягом тижня продавали по 3,63-3,65 гривні за 10 рублів.

Що ж очікує долар, євро та рубль наступного тижня?

Вихід компаній «зеленої енергетики» на міжбанківський ринок із купівлею валюти минулого тижня призвів до різкого зростання курсу долара. На наступному все залежатиме від того, купили вони потрібну суму чи ні. Варто врахувати, що експортери наступного тижня різко скоротять пропозицію валюти: з одного боку, терміни сплати податку на прибуток за 3 квартал уже минули, з іншого – з понеділка-вівторка Держказначейство розпочне виплату компенсації податку на додану вартість. Тому реальна ситуація, коли пропозиція зменшиться, а попит залишиться на колишньому рівні. У цьому випадку Національному банку знову доведеться продавати великі суми валюти, і тільки від нього залежить, наскільки ще ослабне гривня. У зв'язку з ризиком зростання волатильності ми збільшуємо діапазон для готівкового долара наступного тижня до 26,40-27,00 гривень.

Курс євро в Україні орієнтуватиметься на світовий валютний ринок FOREX та зміни курсу долара до гривні. Наступного тижня євро може прискорити падіння до долара США, тож діапазон коливань євро зміщуємо вниз: 1,1000-1,1540 долара за євро. В Україні готівковий євро продаватимуть за ціною від 29,70 до 30,40 гривень за євро.

Російський рубль наступного тижня безпосередньо залежатиме від того, знизиться чи зросте геополітична напруженість у світі. У разі продовження падіння світових цін на нафту та зростання долара до решти валют рубль прискорить падіння. Коридор наступного тижня зміщуємо вгору: 71,5-75 рублів за долар. В Україні готівковий рубль продаватимуть в межах діапазону 3,60-3,75 гривень за 10 російських рублів, при цьому в Києві рубль утримається в межах 3,60-3,67 гривень за 10 російських рублів.