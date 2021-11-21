Названо найпростіше та натуральне джерело кальцію

Кальцій - незамінний елемент для здоров'я, а особливо він необхідний дітям і дорослим з обмеженим раціоном, повідомляє РБК-Україна.

Недостача кальцію - одне з найпоширеніших порушень обміну речовин. Як наслідок - рахіт і порушення росту зубів у дітей, викривлення хребта, крихкість кісток.

Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова дала рецепт, як отримати кальцій з простого натурального дерева - шкаралупи яєць. Така добавка - найзасвоюваніша.

Сфера застосування

найзасвоюваніша добавка кальцію (особливо важливо дітям і дорослим з обмеженим раціоном)

протиалергічний засіб (для дітей і дорослих)

Як приготувати

Вимити яйця з содою. Зварити круто (20 хвилин). Очистити відварені яйця від шкаралупи, з внутрішньої поверхні видалити плівку. Підсушити шкаралупу. Подрібнити в кавомолці або потовкти у порцеляновій ступці до консистенції пилу. Приймати, погасивши порошок декількома краплями соку лимона.

Чому така добавка - краща за аптечну

Аптечні препарати кальцію не мають в своєму складі інших елементів, а в кістках крім кальцію міститься ще кілька нутрієнтів, тому добавка кальцію може привести до дисбалансу і навпаки посилити руйнування зубів / кісток.

У той же час в шкаралупі яєць міститься не тільки кальцій, але і ще фосфор, сірка, цинк, залізо, фтор, мідь, марганець та інші корисні мінерали. Всі вони в синергії сприяють нормалізації біохімічних процесів в організмі.

Шкаралупа яєць, гашена лимонним соком, являє собою кальцію цитрат - саму легкозасвоювану форму кальцію.

Також важливою особливістю цитрату кальцію є низька здатність до утворення каменів у нирках.

Важливо! Використовувати в якості сировини тільки домашні або органічні яйця від птахів, вирощених без антибіотиків і гормонів.

Можна використовувати шкаралупу курячих, перепелиних, цесариних яєць і т. д.

Проконсультуйтеся зі своїм лікарем з приводу протипоказань.