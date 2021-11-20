У "червоній" зоні залишаються 19 областей України

Міністерство охорони здоров'я оновило дані про ситуацію з карантинними обмеженнями в українських регіонах. Майже у всіх регіонах встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Червона" зона

У цій зоні знаходяться 19 регіонів:

Києва, Херсонський, Одеський, Запорізький, Донецький, Дніпропетровський, Сумський, Миколаївський, Ровенський, Житомирський, Івано-Франківська, Київський, Луганська, Хмельницький, Чернігівський, Львівський., Волинський Черкаський, Вінницький.

"Помаранчева" зона

У цій зоні 3 регіони:

Полтавський, Харківський, Закарпатський. "Жовта" зона

У цій зоні: