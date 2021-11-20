США та Європа працюють над запобіганням вторгнення РФ в Україну – NYT

Співробітники американської розвідки попереджають союзників, що для того, аби запобігти воєнним діям з боку Росії щодо України, є короткий проміжок часу. Це спонукає європейські країни співпрацювати зі Штатами, щоб розробити пакет економічних і військових заходів для стримування Москви, повідомляє Новое время.

Про це йдеться в статті The New York Times.

Цього тижня директорка Національної розвідки США Авріл Гейнс відвідала Брюссель, де розповіла послам НАТО про американські розвіддані щодо можливого військового вторгнення Росії в Україну.

Також, як пише NYT, США обмінюються розвідданими з Україною, а в п’ятницю голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі мав розмову з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним. Вони говорили про "занепокоєність активністю Росії в регіоні".

Американська та британська розвідки дедалі більше переконуються: президент РФ Володимир Путін розглядає можливість воєнних дій, "щоб взяти під контроль більшу частину України або дестабілізувати країну настільки, щоб привести до влади більш промосковський уряд". Газета зазначає, що нинішнє нарощування Росією військ масштабніше, на відміну від весняного, та включає складніше озброєння.

Так, Росія направила додаткові війська в Крим, на мис Опук, а також розгорнула їх поблизу російського міста Павловськ у Воронезькій області, зазначає видання. Згідно з недавньою доповіддю Центру стратегічних і міжнародних досліджень, російські танки, гаубиці та балістичні ракети малої дальності Іскандер розміщені на відстані удару від українського кордону.

Деякі колишні чиновники стверджують, що Путін, можливо, планує забезпечити наземний шлях між Східною Україною та Кримом. На думку американських аналітиків, глава Кремля розглядає кілька наступних місяців як сприятливі для своїх дій. Водночас американські посадовці хочуть створити план дій для США і Європи на випадок, якщо Росія вдасться до воєнної агресії проти України.

На думку колишнього високопосадовця Пентагону Джима Таунсенда, міграційна криза на польсько-білоруському кордоні та нарощування російських військ на кордоні з Україною відбуваються одночасно невипадково.