Зимова гума: 5 помилок при перевзуванні авто

Багато хто з автовласників воліє робити сезонну зміну шин самотужки. Але у цій справі є кілька проблем та тонкощів, які можуть звести нанівець увесь зиск від самостійності при перевзуванні, повідомляє 24 Канал.

Економія часу та грошей – це головне, заради чого автовласники заводять другий комплект дисків для сезонної гуми. Мовляв, якщо під рукою змонтовані з дисками шини, можна не стояти у чергах на шиномонтажі, а перевзутися самостійно, при тому саме тоді, коли буде нагальна необхідність. Проте, у цій справі потрібен якщо не досвід, то знання.

Затягувати колісні болти треба штатним ключем та від руки. Власник машини на фото полінувався помити колеса перед заміною і навесні матиме справу із торішнім брудом

Найтиповіші помилки при заміні коліс

Нехитра операція із заміни коліс для недосвідченого майстра приховує у собі можливості для помилок.

Неправильно вибране місце. Майданчик для заміни коліс має бути якомога ближчим до горизонтального – інакше машина може впасти з домкрата.

Майданчик для заміни коліс має бути якомога ближчим до горизонтального – інакше машина може впасти з домкрата. Не підперли колеса. Навіть на бездоганно горизонтальному майданчику треба неодмінно підпирати два колеса на стороні, протилежній той, де відбувається заміна колеса. У крайньому разі підпирають одне колесо, протилежне по діагоналі тому, яке замінюється. Якщо цим правилом знехтувати, піднята машина майже обов’язково посунеться назад чи вперед і впаде з домкрата. Бажано використовувати не цеглини, а клиноподібні підпори, які не вислизнуть і не відсунуться від колеса

При демонтажі колеса з використанням домкрата неодмінно треба підпирати колеса з протилежного борта. Цеглина – не найкращий варіант

Неправильно встановлений домкрат . Щоб домкрат не впав – разом з машиною, звісно, – його треба встановлювати так, щоб вектор його дії був спрямований строго вгору, а не з ухилом в бік передка або корми машини. Поверхня під нижньою опорою підйомника має бути твердою і рівною. Коли грунт слабий, можна використати міцну дощечку. Якщо автомобіль вивішений на домкраті, але швидко зняти одне колесо і встановити інше чомусь не виходить, треба на час додаткових робіт встановити під машину надійну опору – приготуйте її завчасно.

. Щоб домкрат не впав – разом з машиною, звісно, – його треба встановлювати так, щоб вектор його дії був спрямований строго вгору, а не з ухилом в бік передка або корми машини. Поверхня під нижньою опорою підйомника має бути твердою і рівною. Коли грунт слабий, можна використати міцну дощечку. Якщо автомобіль вивішений на домкраті, але швидко зняти одне колесо і встановити інше чомусь не виходить, треба на час додаткових робіт встановити під машину надійну опору – приготуйте її завчасно. Встановлення на авто пошкоджених шин. “Грижа”, дисбаланс, погнутий диск, цвях, що засів протекторі – все ще може виявитися у колесах, які ви витягли з гаража і самотужки встановлюєте на машину. Виходить, що майстри на пункті шиномонтажу при перестановці шини на диску автоматично перевіряють рівність складеного колеса – параметри биття у двох площинах. Якщо другий комплект шин має власні диски і колеса міняються у зборі, клієнт може попросити прокрутити їх для контроля на балансувальному станку. Але у власному гаражі такої змоги немає, тому доведеться ретельно оглядати кожне колесо.

Зірвана різьба. У колах недосвідчених сервісменів чомусь вважається, що чим дужче затягнути болт чи гайку, тим краще. Між тим, на все різьбові з’єднання в автомобілі є нормовані зусилля затягування. Звісно, навряд чи у вас буде під рукою динамометричний ключ, але ногою затягувати “балонник” точно не треба – навіть якщо зірвати різьбу вам не вдасться, проблему на наступний сезон ви точно створите.

Затягувати колісні бовти (гайки) за допомогою продовжувача не можна. А ось відкручувати – так

Іржа на місці посадки колеса. Доволі часто місце на маточині, куди “сідає” колісний диск, вкривається іржею, що ускладнює наступне зняття колеса. Тому, знявши колесо, це місце слід очистити від іржі. Якщо під рукою є графітне мастило, можна розтерти його невелику кількість (саме невелику!) іржавою поверхнею. Але майте на увазі, що потрапляння мастила на колодки, диск або в барабан призведе до втрати ефективності гальм.

Найсерйозніший недолік самостійного перевзування – неможливість достеменно перевірити стан коліс, які ви встановлюєте на машину. Тому саме під час перевзування залишається зробити лише візуальний огляд. Але щоб колеса на авто таки були справними, можна порадити завезти вільний комплект шин для перевірки на шиномонтаж посередині сезону, коли там не буває черг.

Центральний виступ маточини, куди насаджується центральний отвір диска, треба очистити від слідів іржі

Рекомендація:

У процедурі заміни одного колеса у зборі іншим немає нічого складного. Але майте на увазі, що деякі маніпуляції з колесами потребують фізичної сили і можуть втомити нетренованого водія. Тим більше коли колесо не одне, а чотири, і тим більше коли це – не 13-дюймові коліщатка “Ланоса”, а широкі “котки” потужного кросовера. Тож врахуйте цей нюанс, коли вам спаде на думку перевзувати автомобіль самостійно.