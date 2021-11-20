Литва збудувала військову базу на кордоні з Білоруссю

Литовські військові створили нову військову базу біля кордону з Білоруссю для розміщення додаткового контингенту для посилення прикордонної охорони, повідомляє Корреспондент.

Про це заявили у Збройних силах Литви.

Зазначається, що передова оперативна база (forward operating base, FOB) була побудована у промисловому районі у місті Друскінінкай поблизу кордонів із Білоруссю та Польщею.