Ірина Федишин потрапила в аварію в Києві

Співачка Ірина Федишин знову потрапила в аварію, однак у цей час навіть не була за кермом свого авто. У припарковану машину зірки в'їхала вантажівка. Сталось це пізно ввечері під палацом "Україна", повідомляє 24 Канал.

Вечір п'ятниці, 19 листопада, Ірина Федишин присвятила підготовці масштабного шоу в палаці "Україна". Після завершення репетиції на співачку чекав неприємний сюрприз – у її авто марки Porsche в'їхала вантажівка.

Водій нібито не помітив припаркований ззаду автомобіль, відтак понівечив бампер і капот.

"Вийшли з палацу "Україна", а тут нас чекає дуже неприємний сюрприз. Ми припаркували машину, виходимо, а тут хтось у нас в'їхав. Ось так машина давала задню і не бачила, що ми тут стоїмо," , – розповіла Ірина Федишин.

Обурена знаменитість зателефонувала у поліцію, яка їхала на виклик майже півтори години. У результаті чоловік Ірини Федишин приспустив колеса Porsche, аби авто було нижче, і він зміг здати назад. Так, невідомо, чим відбувся водій вантажівки.

До слова, коли подружжя поверталось на київську квартиру з палацу "Україна", то стало свідками великої аварії. У ДТП зіткнулося 9 машин.

Наголосимо, Ірина Федишин не вперше потрапляє в аварію. У грудні 2019 року вона з чоловіком потрапила в ДТП на Рівненщині, коли поверталась до Львова з концерту в Шепетівці – у їхню машину влетів пасажирський бус. Зірка відбулась незначними забоями та шоком, тоді як Віталій отримав струс мозку та травму ноги.

Які українські зірки потрапляли в аварії: