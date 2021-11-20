"Нафтогаз" змінить тариф з 1 грудня: скільки платитимуть

В Україні з 1 грудня перерахують тариф для постачальника останньої надії (ПОН, його функції виконує "Нафтогаз"). Наразі його розмір становить 7,96 грн за куб (менше ринкового), оскільки Кабмін запровадив тимчасове обмеження вартості, повідомляє Обозреватель.

Як говориться на сайті постачальника, українці, які користуються послугами ПОН, мають час знайти свого постачальника. Зазначимо, що за тарифами ПОН платять ті, чий постачальник не зміг виконувати свої зобов'язання. За законом таких українців на 60 днів переводять на постачальника останню надію.

У "Нафтогазі" нагадали, що розмір тарифу рахують не вони. Є спеціальна формула, яка описана у постанові Кабміну.

"Всього в Україні газ побутовим клієнтам постачають понад 50 компаній. Порівняти ціни та тарифні пропозиції можна на онлайн-ресурсах "ГазПравда" або "Газотека" , – йдеться в матеріалі постачальника.

Як не переплачувати?

Потрібно переконатися, що ваш постачальник уклав контракти та буде гарантовано отримувати блакитне паливо. Також, обираючи у когось купувати газ, варто орієнтуватися не лише на ціну, а й на надійність компанії.

Зазначимо, зараз українці платять за газ за річними тарифами. Їхня вартість зафіксована до травня 2022-го. Після ціни перерахують, їхній розмір залежить від того, скільки коштуватиме блакитне паливо на європейському ринку.

А вони зараз перебувають на історично високих відмітках. І наступного року. як вважають аналітики, очікувати зниження рівня весни 2021-го не варто.