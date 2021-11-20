Де зустрічати Новий рік: ціни на оренду в містах України

Перед новорічними святами ринок оренди подобово пожвавлюється. Орендодавці збільшують кількість пропозицій квартир та будинків для святкових канікул. Українці вже активно шукають та бронюють варіанти, повідомляє РБК-Україна.

Яке житло шукають до свят та скільки коштує зараз орендувати нерухомість подобово на Новий рік.

Оренда на Новий рік: будинок, квартира, готель

Найпопулярніший напрямок дому на добу – запит "Карпати". Вже у жовтні його вводили у пошуковому рядку 6800 разів. Слідом за ним намагаються знайти "будинок з басейном", "будинок з лазнею" і "житло в Буковелі".

У найпопулярніших пошукових запитах простежується новорічний настрій українців та їхнє бажання святкувати 2022 рік на Закарпатті чи за містом. Серед запитів – "будинок з каміном", "котедж", "чан", "лазня" та просто "новий рік", "в горах", "ліс".

Для порівняння, запит із формулюванням "квартира подобово" українці шукали 51,2 тис. разів.

Орендодавці реагують на попит і збільшують кількість об'єктів, але поки що не збільшують ціни. Наприклад, вже зараз по всій Україні можна знайти майже 11 000 квартир подобово, 1 250 будинків, майже 1 000 хостелів та кілька сотень варіантів готелів та баз відпочинку.

Квартира на свята

Найбільше квартир очікувано пропонується у Києві. На другому місці навіть узимку – Одеса, а закриває трійку лідерів Львів. До п'ятірки також увійшли Харків та Дніпро.

При цьому, порівняно з листопадом-груднем 2020 року, вже у вересні-жовтні 2021-го можна спостерігати збільшення вартості до 25%.

Однокімнатні квартири подобово зросли у ціні на 7% у середньому по країні.

Рекордне зростання у Чернігові – на 20%, середня ціна там 500 грн/добу.

У Києві у жовтні зросли ціни на 19%.

У Вінниці показник зростання склав 17%.

У Дніпрі однокімнатна квартира стала коштувати на 8% дорожче.

В Одесі квартири на свята подорожчали на 12%.

Вже у жовтні, порівняно з минулим місяцем, особливо збільшився попит на однушки в окремих містах. Орендарі стали цікавитись на 41% більше житлом у Чернігові, на 39% – у Хмельницькому, на 21% – у Вінниці.

Фото: pinterest

Двокімнатні квартири зростання цін торкнулося менше. Усього 4% у середньому по Україні. Найбільше зросла подобова оренда у Львові та Вінниці – на 12,5%.

Орендарі стали виявляти активніший інтерес до об'єктів у Житомирі — на 71%, Миколаєві — 36% та у Хмельницькому — 31%.

Трикімнатні квартири зараз можна орендувати подобово на 3% дорожче. При цьому у Запоріжжі, Кропивницькому та Луцьку орендна плата за добу зросла більш ніж на 20%. Найбільше зросла пропозиція трикімнатних квартир у Івано-Франківську – на 84%.

Щодо попиту, у жовтні за місяць користувачі стали на 83% більше відзиватися на оголошення в Херсоні.

У Черкасах впала вартість оренди впала, при цьому інтерес до трішок підвищився на 79%. На 65% активніше стали цікавитись великим житлом у Житомирі.

Вартість житла подобово у популярних напрямках України (дані ОЛХ Нерухомість)

Новий рік за містом: будинки та котеджі

До новорічних свят орендодавці починають здавати більше будинків. Особливо це помітно у Києві — нині там на 9% зросла кількість пропозицій для тих, хто хоче подобово орендувати приватний будинок чи котедж. На другому місці – Славське (Львівська обл), на третьому – Яремче (Івано-Франківська обл).

Ціни на будинки в містах, де пропонують більше об'єктів у жовтні, виглядають так: