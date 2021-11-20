П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, який бере участь у Міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі, розповів журналістам про головні меседжі, з якими він приїхав до Канади, повідомляє Обозреватель.

Порошенко наголосив – у пріоритеті донести зараз важливість підтримки України для глобальної безпеки і для європейської безпеки.

Порошенко взяв участь у безпековому форумі в Галіфаксі, щоб відновити міжнародну коаліцію на підтримку України. Фото

"Галіфакс Форум – це непересічна подія. Тому що це перший Форум з початку пандемії, який проводиться офлайн. І тут сьогодні є унікальна можливість зустрітися з керівниками зовнішньополітичних відомств. Ми мали можливість поспілкуватися з людьми, які приймають рішення у сфері безпеки. І я твердо переконаний, що сьогодні це – головна точка у світі, на якій обговорюються безпекові проблеми, актуальні для України" , – говорить Порошенко.

Порошенко взяв участь у безпековому форумі в Галіфаксі, щоб відновити міжнародну коаліцію на підтримку України. Фото

"Ми робимо все можливе ддля того, щоби допомогти Україні, для того, щоб відновити ту світову коаліцію на підтримку України, яка була збудована у 2014-2015 роках" , – зазначає п’ятий Президент.

"Позиція перша – термінове знаходження консенсусу про надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО. У червні наступного року в Мадриді відбудеться Саміт НАТО, і ми маємо зараз активно працювати з країнами-членами для того, щоб рішення про План дій щодо членства в НАТО було прийнято. Бо це – не допомога Україні, це інвестиції у світову безпеку. І кожен лідер країни має розуміти, що альтернативою посиленню НАТО на східному фланзі є надання членства" , – наголошує Порошенко.

Порошенко взяв участь у безпековому форумі в Галіфаксі, щоб відновити міжнародну коаліцію на підтримку України. Фото

"Наступна позиція – через План дій щодо членства в НАТО стимулювання реформ в Україні. Реформи, які збільшать здатність України до спротиву. І в цій ситуації план дій щодо реформ, підтриманий країнами-членами НАТО є для нас абсолютно принциповим" , – вважає лідер "ЄС".

Порошенко взяв участь у безпековому форумі в Галіфаксі, щоб відновити міжнародну коаліцію на підтримку України. Фото

"Позиція третя – це енергетична безпека. Нам сьогодні треба мобілізувати міжнародну спільноту для застосування санкцій щодо "Північного потоку-2" і об‘єднання зусиль. Бо енергетична політика Росії у цій сфері є ключовим елементом гібридної агресії" , – вважає Петро Порошенко.

Порошенко взяв участь у безпековому форумі в Галіфаксі, щоб відновити міжнародну коаліцію на підтримку України. Фото

"Позиція четверта – це військова підтримка, збільшення військової допомоги, в тому числі за рахунок засобів радіоелектронної боротьби, протиповітряної оборони. І на сьогоднішній день ці можливості ми маємо точно використовувати в повній мірі, і ці позиції є" , – констатує Порошенко.

Порошенко взяв участь у безпековому форумі в Галіфаксі, щоб відновити міжнародну коаліцію на підтримку України. Фото

"І п’ята позиція – ми маємо збільшити санкційний тиск на Росію. Хараз у зв’язку з мігрантським варіантом військової агресії Росії санкції застосовуються проти Білорусі. Не заперечуючи необхідність застосування санкцій проти Білорусі, ми наголошуємо і наполягаємо: замовник цього Путін. І санкції мають застосовуватися проти Путіна. Санкції за вже зроблене. І абсолютно чітка програма санкцій, що буде, якщо Путін перейде до другого етапу агресії і збільшить військову присутність в Україні" , – зазначає п’ятий Президент.