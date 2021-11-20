Viber назвав найпопулярніші смартфони серед українців

Найпопулярніша серед українців модель смартфона – Redmi Note 7, а друге-третє місця посіли відповідно iPhone 11 та iPhone 7. Про це свідчать дані компанії Rakuten Viber за жовтень цього року, повідомляє UBR.

Серед "розумних" телефонів з першої десятки за популярністю лише три моделі, випущені відносно нещодавно, у 2020-2021 роках. – це торішні Redmi Note 9, Redmi 9 та Redmi 9A.

За підсумками жовтня поточного року переважна більшість українців користувалися Android-смартфонами, проте iOS-пристрої посіли третє місце:

Samsung - 25,2%;

Redmi - 17,7%;

Apple - 16,4;

Xiaomi – 14,3%

Huawei - 7,7%.

У Rakuten Viber підкреслили, що дані для дослідження отримали завдяки "внутрішнім інструментам, які включають лише назви брендів і моделей смартфонів".

"Особисте листування та голосові дзвінки у Viber захищені наскрізним шифруванням. Ні компанія Rakuten Viber, ні сторонні компанії не мають доступу до цих даних" , - зазначили в компанії.

За даними дослідницької компанії InMind, Viber встановлений на 97% смартфонів в Україні та входить до топ-3 найпопулярніших додатків.