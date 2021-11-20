"Динамо" домовилося про трансфер румунського футболіста

22-річний захисник молодіжної збірної Румунії та "Фарула" Раду Бобок близький до переходу до київського "Динамо", повідомляє Обозреватель.

За інформацією ЗМІ, сторони досягли принципової домовленості про трансфер за 1 млн. євро.

Раду Бобок (праворуч). Джерело: Playsport.ro

Луческу довгий час стежив за футболістом. Гравець кілька тижнів тому отримав травму та пропусти дві гри. В останньому турі Першої ліги чемпіонату Румунії Бобок відіграв 25 хвилин, а його команда перемогла "Університатя" Крайова з рахунком 1:0.

Фізичний стан гравця є єдиною перешкодою для трансферу. Тренер київського "Динамо" висловив бажання побачити його за роботою, і якщо спортсмен успішно пройде медогляд, він перейде до України.

Раду Бобок у збірній Румунії

Незважаючи на те, що Раду правий захисник, він може зіграти і зліва в обороні та в центрі поля. За даними Transfermarkt, вартість футболіста становить 1,35 млн євро.