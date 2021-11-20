Президент Болгарії пояснив свої слова про "російський Крим"
Президент Болгарії Румен Радев повторив свої слова про "російський Крим", хоча і визнав, що анексія була порушенням міжнародного права, повідомляє Європейська правда.
"Драми немає. Питання абсолютно зрозуміле. Анексія Криму це порушення міжнародного права, але як я говорив минулого вечора, є реалії в політиці і на даний момент Крим належить Росії", - сказав Радев.
Також тему прокоментувала віцепрезидентка і кандидат на новий термін Іліана Йотова.
"Ми вже тривалий час були частиною тих європейських лідерів, як пані Меркель, пан Макрон, які виступають за відновлення самітів ЄС-Росія, де всі ці питання мають бути винесені на переговори. На думку багатьох експертів і лідерів в Європі, ці зустрічі потрібно відновити. Все потрібно вирішувати за столом переговорів", - сказала Йотова.
Нагадаємо, президент Болгарії Румен Радев, який хоче переобратися на другий термін, під час дебатів кандидатів у президенти 18 листопада заявив, що вважає Крим російською територією, а антиросійські санкції ЄС - неефективними.