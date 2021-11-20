Новий український хіт посів перше місце на YouTube

19 листопада, в міжнародний день чоловіків, Олександр Пономарьов та Михайло Хома (DZIDZIO) випустили нову українську пісню "Пазли" та кліп до неї. Та менш ніж за 24 години відеоробота обігнала усі музичні ролики й посіла перше місце на YouTube на вкладці "У Тренді", повідомляє Обозреватель.

"Неперевершено!. Найкращі голоси України!", "Чудесно, не хотілося щоб закінчувалася пісня, прекрасне виконання", "Боже, які голоси! Талант!", "Просто мурашки по шкірі", "Це найкращі чоловіки і співаки! Музика просто заходить в душу!", "Сильно.Неперевершено. Бравіссімо", "Ця пісня пробирає до мурашок, торкається душі та лишається в серці" - пишуть шанувальники .

Нагадаємо, що минулі спільні роботи Олександра Пономарьова з колегами також отримували шалену віддачу: у квартеті з Артемом Пивоваровим, ALEKSEEV та DZIDZIO вони зачарували романсом так, що кліп переглянули понад сім мільйонів користувачів. А до свята Пасхи цього року Пономарьов разом із одинадцятьма друзями по цеху, серед яких Дідзьо, Мірзоян, Тополя, Злата Огневич, виконали піснеспів, який переглянуло більше 2 мільйонів шанувальників.