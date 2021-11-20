4 ранкові звички, які негативно впливають на здоров'я

Успішні люди часто наголошують, що секрет їхньої продуктивності криється в ранковій рутині. Стакан води, ранкова зарядка та корисний сніданок – лише невелика частина того, що вони радять для швидкого пробудження та покращення самопочуття, повідомляє 24 Канал.

Водночас є група шкідливих звичок, які в тривалій перспективі можуть негативно вплинути на самопочуття. Розповідаємо про них!

Відмова від сніданку

Люди, які постійно поспішають, часто нехтують першим прийманням їжі, замінюючи сніданок на додаткові 15 хвилин у ліжку. При цьому дієтологи

Важливо: сніданок – це будь-яка їжа, спожита протягом двох годин після пробудження.

Результати дослідження, в якому взяли участь 6500 осіб, показали, що відмова від сніданку підвищує ризик смерті від серцево-судинних захворювань на 87%. Крім того, відсутність першого приймання їжі негативно впливає на вагу людини. Вважається, що люди, які в ранкові години повноцінно харчуються, спалюють майже у 2 рази більше калорій впродовж дня.

Кава до їжі

Вживання кофеїновмісного напою перед повноцінним сніданком, може серйозно нашкодити організму. Кофеїн має здатність підвищувати секрецію шлункового соку. Якщо травний тракт не матиме, що перетравлювати, а соки вже виділяються, – запуститься процес в якому руйнуватиметься шлунок.

Стакан соку на сніданок

По-перше, 1 стакан соку з магазину – це джерело цукрів, яких ви не помічаєте. По-друге, Соки, як і кава подразнюють шлунок. Якщо ви відчуваєте печію, ймовірно, причина якраз у неправильно підібраних напоях для сніданку. Замініть соки на свіжі фрукти, які містять корисну клітковину.

Жирна їжа та смажений бекон

Один шматочок бекону в день може збільшити ймовірність колоректального раку на 20%. Всього 25 грамів цього продукту можуть привести до появи пухлини в товстому кишечнику.