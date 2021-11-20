Розкол в "Голосі": Железняк відреагував на звинувачення в розтраті коштів

Голова парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк прокоментував звинувачення колишніх однопартійців, які входять до внутрішньофракційної опозиційної групи "Справедливість", повідомляє Радіо Свобода.

Раніше 19 листопада колишній член партії Ярослав Юрчишин заявив, що припинення фінансування партії "Голос" з боку Національного агентства з питань запобігання корупції пов’язано з виплатами фізичним особам-підприємцям за поширення "фейків про очільницю депутатського об’єднання "Справедливість" Олександру Устінову".

На це Железняк зауважив, що звітність партії, яка викликала зауваження НАЗК, стосується другого кварталу 2020 року.

"Я не пам’ятаю жодної дезінформації або взагалі хоч чогось, що писав про Устінову за цей квартал хто-небудь. Ми ж всі тоді були великою дружною сім’єю. Тому пов’язати одне з іншим – це достатньо алогічно, безглуздо і дуже просто спростовується. Надішліть мені хоч одну погану статтю про Устінову за той період взагалі від когось" , – каже народний депутат.

У "Голосі" вперше заявили про припинення фінансування в січні 2021 року і пов’язали це з політичним тиском. Натомість НАЗК заявило про недостовірні відомості у звіті партії і поставила за умову виправлення неточностей. Ярослав Юрчишин, своєю чергою, заявляє, що послуги з моніторингу, яку оплатила партія, полягали в передруку матеріалів громадянської мережі "Опора".

Железняк стверджує, що зміст, який викликав претензії в Агентства, надав контрагент партії.

"Ми ж не відповідаємо за контрагента, що він там написав у своїх актах, ми не можемо перевірити на плагіат, пробачте, це не наше завдання. Але всі послуги були зроблені, як було замовлено, там все було нормально. Таких зауважень було декілька в НАЗК. У нас було два варіанти: або їх виправляти, але ми не є контрагентом із надання послуг, тому будь-яке виправлення буде підробкою документу з боку партії, чим ми не займаємося і ніколи не будемо" , – говорить він.

"Голос" оскаржив рішення НАЗК в суді і, за словами Железняка, після рішення про зупинення фінансування партія вже тричі отримувала фінансування. Натомість він звинуватив групу "Справедливість" у співпраці з Офісом президента і в тому, що "в них завдання з ОП зараз якось перебивати "Вагнергейт".

Парламентар додає, що звітність партії також перевіряла Рахункова палата, яка за результатом перевірки винесла позитивний висновок.

Наразі оскарження партією рішення НАЗК перебуває на стадії касації.