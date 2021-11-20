Хацкевич висловився про методи роботи Луческу у "Динамо"

Колишній наставник "Динамо" поділився своєю думкою про роботу румунського фахівця Мірчі Луческу в київському клубі, повідомляє УНІАН.

Білоруський тренер вважає, що головною заслугою Луческу є те, що йому вдалося стабілізувати склад "біло-синіх", що в підсумку дало результат.

"Якщо брати перший рік роботи Луческу в "Динамо", коли він дав результат – була стабільність складу. Він його стабілізував. Всі футболісти, які були два роки до цього, вже грали разом. Увійшов тільки один Забарний.

Зрозуміло, що він поєднав його досвід, авторитет. Все одно футболіст завжди повинен бути в стресовому стані. Він не повинен знати, чи буде завтра грати. Він весь час повинен доводити. Луческу домігся того, що вони на тренуваннях не розуміють - чи гратимуть завтра. Кажуть, інтенсивність тренувань зросла.

Спочатку на зборах йому говорили про час тренування: "Містер, може поменше? Він відповідає: "Вас 28 чоловік. Хто виживе - той буде грати" , - сказав Хацкевич в інтерв'ю YouTube-каналу Пряма Червона.

Нагадаємо, 23 листопада в рамках п'ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів київське "Динамо" зіграє проти мюнхенської "Баварії". Гра пройде на НСК "Олімпійському".

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