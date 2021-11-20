"В загрозі я бачу позитив" – Резніков про концентрацію військ Росії

Міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи реакцію міжнародної спільноти на інформацію про можливу підготовку Росією широкомасштабного наступу на Україну, погодився, що ознаки ескалації є. Утім, зазначив, що в загрозі "б﻿ачить позитив", повідомляє Голос Америки.

"Дані розвідок співпадають, а оцінки можуть бути різними. Ми не панікуємо, бо за 8 років цієї війни звикли до загрози. Відповідно, ми сприймаємо це більш спокійно тому що ми просто вже готові, а для них це так стало трохи неочікувано. Вони вважають що дані свідчать про зростання ризиків і я з ними погоджуюсь, бо є ознаки ескалації" , – заявив Резніков.

Він відзначає важливість повідомлень світових ЗМІ про дії Росії поблизу кордонів України.