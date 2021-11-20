"В загрозі я бачу позитив" – Резніков про концентрацію військ Росії

"В загрозі я бачу позитив" – Резніков про концентрацію військ Росії
Фото: facebook.com/reznikovoleksii

Міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи реакцію міжнародної спільноти на інформацію про можливу підготовку Росією широкомасштабного наступу на Україну, погодився, що ознаки ескалації є. Утім, зазначив, що в загрозі "б﻿ачить позитив", повідомляє Голос Америки.

"Дані розвідок співпадають, а оцінки можуть бути різними. Ми не панікуємо, бо за 8 років цієї війни звикли до загрози. Відповідно, ми сприймаємо це більш спокійно тому що ми просто вже готові, а для них це так стало трохи неочікувано. Вони вважають що дані свідчать про зростання ризиків і я з ними погоджуюсь, бо є ознаки ескалації", – заявив Резніков.

Він відзначає важливість повідомлень світових ЗМІ про дії Росії поблизу кордонів України.

"Навіть в складній ситуації я шукаю позитив. В загрозі я бачу позитив що це привернуло увагу цивілізованого світу і зараз починається реакція, яка дає нам шанс продемонструвати агресору, що ціна цієї агресії для нього буде непомірною", – відзначив міністр оборони.

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