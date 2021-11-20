У центрі Відня проходить акція проти нових COVID-обмежень

У центральній частині Відня в суботу зібралися кілька тисяч демонстрантів, щоб висловити незгоду з новими обмеженнями, введених владою на тлі погіршення ситуації з COVID-19, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Загалом очікується участь в акції протесту до 15 тис. осіб.

Демонстранти несуть прапори, транспаранти, в натовпі помітні жовті зірки з написом "невакцинований". Протестувальники скандують "ми теж люди" і "опір".

Напередодні австрійський канцлер Олександр Шалленберг оголосив, що з наступного тижня Австрія вводить четвертий загальнонаціональний локдаун для боротьби з пандемією коронавірусу, він триватиме 20 днів. Потім буде локдаун для тих, хто не отримав щеплення. З 13 грудня щеплені громадяни і громадяни, які перехворіли на коронавірус, будуть звільнені від необхідності слідувати жорстким обмежувальним заходам.

Шалленберг також заявив, що в Австрії з 1 лютого 2022 року вакцинація від коронавірусу стане обов'язковою.

Останнім часом кількість нових заражень коронавірусом в Австрії сильно зростає. У суботу медичні органи відзвітували про виявлені за добу 15 тис. 297 випадків COVID-19. За час пандемії в Австрії виявили приблизно 1 млн випадків захворювання, померли понад 11,9 тис.інфікованих.