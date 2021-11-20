Українець у Польщі знайшов понад тисячу євро і здав у поліцію

У польському місті Свиноуйсьце громадянин України здав у поліцію 5000 злотих (понад тисячу євро – ред.), які хтось забув взяти у банкоматі, повідомляє Корреспондент.

Вказано, що біля банкомату українець звернув увагу на повідомлення, що світиться, "забери гроші". Як виявилося, банкомат виплатив 5000 злотих, але хтось забув їх перевести в готівку. Чоловік вирушив із грошима до поліції. А за кілька годин до відділення зателефонувала схвильована жінка, яка просила про допомогу. За її словами, гроші забув забрати її чоловік.