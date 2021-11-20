Кива заявив, що на нього готується замах
Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" (ОПЗЖ) Ілля Кива запевняє, нібито влада готувала на нього замах. "Виконавцями" ж мали стати представники "певних націоналістичних угруповань", повідомляє Обозреватель.
За його словами, таку інформацію йому надали перевірені джерела у правоохоронних органах. Парламентар записав відеозвернення, яке опублікував 20 листопада у своєму Telegram-каналі.
"Я дізнався, що влада замовила моє фізичне усунення, ліквідацію, яку мали зробити націоналістичні угруповання в обмін на індульгенцію і свободу за раніше скоєні злочини", – заявив на камеру Кива.
Нардеп зазначив, нібито однією з умов цієї "ліквідації" було його повне роззброєння. Саме тому, вважає парламентар, раніше його позбавили нагородної зброї.
"Міністр внутрішніх справ Монастирський (Денис. – Ред.), порушуючи норму закону і моралі, позбавляє мене всієї раніше отриманої зброї. Вони так поспішають виконати цей пункт умов, що навіть мою зброю вручають похапцем третім особам", – обурився депутат.
Він висловив переконання, що все це є "особистою неприязнью" влади та "зведенням рахунків" за його принципову позицію і дії.
"Я ніколи не думав про самогубство. Занадто дисциплінований, щоб потрапляти в нещасні випадки. Поруч зі мною завжди перебувають вірні люди, які готові допомогти мені в складну хвилину і захистити. Ми продовжуємо боротьбу з цим злочинним режимом і владою", – підсумував Кива.