Кива заявив, що на нього готується замах

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" (ОПЗЖ) Ілля Кива запевняє, нібито влада готувала на нього замах. "Виконавцями" ж мали стати представники "певних націоналістичних угруповань", повідомляє Обозреватель.

За його словами, таку інформацію йому надали перевірені джерела у правоохоронних органах. Парламентар записав відеозвернення, яке опублікував 20 листопада у своєму Telegram-каналі.

"Я дізнався, що влада замовила моє фізичне усунення, ліквідацію, яку мали зробити націоналістичні угруповання в обмін на індульгенцію і свободу за раніше скоєні злочини" , – заявив на камеру Кива.

Нардеп зазначив, нібито однією з умов цієї "ліквідації" було його повне роззброєння. Саме тому, вважає парламентар, раніше його позбавили нагородної зброї.

"Міністр внутрішніх справ Монастирський (Денис. – Ред.), порушуючи норму закону і моралі, позбавляє мене всієї раніше отриманої зброї. Вони так поспішають виконати цей пункт умов, що навіть мою зброю вручають похапцем третім особам" , – обурився депутат.

Він висловив переконання, що все це є "особистою неприязнью" влади та "зведенням рахунків" за його принципову позицію і дії.