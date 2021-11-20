Сурков заявив про загрозу дестабілізації у Росії

У Росії наростає загроза "незворотної дестабілізації" політичної ситуації, попередив колишній перший заступник глави адміністрації президента РФ Владислав Сурков, який курував внутрішню політику та відносини з Україною після 2014 року, повідомляє Корреспондент.

Він нагадав, що, згідно з другим законом термодинаміки, ентропія (захід хаотичної складової системи) у замкненій системі зростає. За його словами, соціальна фізика та політична динаміка мають свій інструмент для підтримки світового порядку – сильнодіючу державність, яка здатна стримувати соціальну ентропію.

Так, на початку 21 століття російська політична система, за його словами, зупинила соціальний хаос, що виник, "витягла травмовану країну з-під завалів перебудови" і вже протягом двадцяти років зберігає стабільність.

"Вертикаль, порядок і скріпи гарантовані. Ці роки точно колись згадуватимуть як золоте століття" , - наголосив Сурков.

Проте рано чи пізно держава все одно зношується і гине у боротьбі з "багатим бажанням" громадян, оскільки соціальна ентропія не може зникнути.

Якщо раніше місцем зосередження хаосу був інтернет, то тепер можна побачити, як Мережа все більше стає підконтрольною державі, а "примарні чертоги віртуальної вільності" починають набувати рис "цифрового концтабору", - зазначає Сурков.

Він пише, що зараз хаос перетікає у сліпі зони суспільного життя та стимулює масову дисполітизацію громадян: народ все менше хоче перетинатися із системою без крайньої потреби, все більше мовчить, а в структурі суспільства з'являється все більше лакун, які заповнюються невідомо чим.

Однак Сурков застеріг російську владу від того, щоб відкрити політичну систему і "випустити пар".