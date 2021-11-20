Турчинов висловився про "здачу Криму"

Олександр Турчинов висловився про розслідування щодо російської окупації Криму та виявлення громадян України, чиї дії сприяли цьому захопленню, повідомляє РБК-Україна.

Екс-нардеп і спікер, колишній в.о. президента і секретар РНБО (2014-2019) також назвав винних у здачі українського півострова.﻿ Про це Турчинов розповів в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Він висловив незгоду з тезою про нібито відсутність адекватних результатів розслідування щодо здачі Криму загарбникам.

"Тому що коли ми говоримо про здачу Криму - то так, дійсно, здача була. І здавали ті, хто руйнував оборону нашої країни, хто знищував Збройні Сили, знищував нашу армію" , - розповів Турчинов.

Екс-чиновник додав, що винні в здачі Криму також ті, хто підписував харківські угоди, продовживши існування військової бази РФ на території українського Криму.

"Більш того, зняли будь-які обмеження для перекидання російських військ, що кінець кінцем і стало основою для окупації" , - зазначив Турчинов.

Крім того, додав він, безумовно здали позиції на початку активної фази 20 лютого 2014 року по захопленню Росією Криму військово-політичне керівництво України на чолі з Віктором Януковичем і керівниками всього силового блоку, включаючи міністра оборони, які втекли до РФ, "фактично відкривши країну для агресії".

"І розслідування відбувалося. Ви знаєте, за зраду звинувачення і навіть термін отримав Янукович. І інші військові керівники" , - нагадав політик.

Турчинов також прокоментував питання "педалювання" теми пошуку нових винних у тому, що не втримали Крим, і зазначив:

"Навряд чи вони можуть, адже у мене є багато аргументів для цієї влади".

"І коли ми говоримо про звільнення Криму - окупація ж не завершена, Крим не звільнений. Ну, давайте говорити об'єктивно:

На початку 2014 року у нас не було боєздатних Збройних Сил. 70% тих підрозділів, які перебували на півострові, перейшли на бік окупанта. І в той же час кількість військовослужбовців і техніки Російської Федерації, яку вони нагнали, було навіть більше, ніж зараз...