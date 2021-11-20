Україна домовилася зі США про постачання вугілля

Україна домовилася з США про постачання вугілля через перекриті Росією постачання. Наступного тижня прийде перший корабель, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповiв у інтерв'ю "Радіо Свобода" прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Вугільні компанії США готові поставляти це вугілля. Наша делегація домовилася про це" , - сказав Шмигаль.

За його словами, перший корабель з вугіллям з США повинен прийти в Україну наступного тижня. Він доставить паливо для"Центренерго". Прем'єр уточнив, що в уряді пройшла нарада з оплати і закупівлі наступних партій вугілля на грудень, січень і лютий, і гроші для цього є.

"Є інформація про те, що вугілля з Казахстану через Тамань через порт виходить і буде направлятися в Україну. Залізничне сполучення дійсно заблоковано, але морським транспортом є інформація, що перший корабель відправлять найближчими днями" , - додав глава уряду.

Нагадаємо, Росія з 1 листопада зупинила постачання енергетичного вугілля в Україну. Такий крок російська сторона пояснила зростаючим попитом на цей вид палива всередині країни.