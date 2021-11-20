Прикордонники отримали два французькі вертольоти Airbus

Авіаційні підрозділи Державної прикордонної служби України отримали два французькі вертольоти Н-125 компанії Airbus Helicopters, повідомляє УНІАН.

Як пише Департамент комунікації МВС України, гелікоптери використовуватимуть для охорони ділянки кордону з Білоруссю.

Зазначається, що прикордонники з січня 2020 року вже отримували два вертольоти типу Н-125. Однак нові машини, які прибули до Києва сьогодні, найкраще укомплектовані. Вони оснащені супутниковими передавачами, гучномовцями, системами цифрового зв'язку, спеціалізованими авіаційними прожекторами, камерами з високою роздільною здатністю Flir, електричними лебідками та аварійним плавучим спорядженням.

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"Сьогодні прикордонники отримали чергові два вертольоти Н-125, які будуть допомагати охороняти державний кордон. Вони оснащені найсучаснішим обладнанням. Воно дозволяє вдень і вночі контролювати межі держави на багато кілометрів за рахунок спеціалізованих камер та пошукового прожектора. Відео з камер можна одразу передавати в наземний командний пункт. Це потужне посилення ДПСУ, а безпека кордонів на сьогоднішній день є для МВС одним із основних пріоритетів", - зазначив заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Гончаров .

Також сказано, що досвід використання перших двох легких гелікоптерів у 2020 році показав економічність та ефективність їх застосування для охорони державного кордону (загальний наліт перших двох машин складає близько 900 годин).