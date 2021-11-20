Формула-1: результати кваліфікації Гран-прі Катару-2021
У суботу, 20 листопада, на міжнародному автодромі "Лосаль" в Досі пройшла кваліфікація 20-го етапу Формули-1 "Гран-Прі Катару-2021", повідомляє УНІАН.
Формула-1 вперше приїхала в Катар, а тому багато пілотів довгий час підбирали настройки під швидкісну трасу. Віддати перевагу "Ред Буллу" або Мерседесу було важко, але протягом трьох практик Льюїс Хемілтон відставав і від Макса Ферстаппена, і від Валттері Боттаса.
У підсумку переможцем кваліфікації "Гран-Прі Катару" став пілот команди "Мерседес" Льюїс Хемілтон. Друге місце у гонщика "Ред Булла" Макса Ферстаппена. На третьому місці Валттері Боттас, напарник Хемілтона по "Мерседесу". Для британського гонщика це 102-й поул в кар'єрі.
До кінця сесії було неможливо визначити фаворита, тому що три пілоти показували близькі результати, але в останній спробі Льюїс видав мегаколо і на 0,5 секунди випередив Ферстаппена.
Відзначимо, що свій темп не зуміли знайти Шарль Леклер, Даніель Ріккардо і Серхіо Перес, які не пройшли в топ-10. Погані новини для "Ред Булла", який веде битву з "Мерседесом" за Кубок конструкторів. Ферстаппен на старті гонки залишиться без допомоги Переса.
Гонка відбудеться завтра, 21 листопада. Початок о 16:00 за київським часом.
Формула-1: результати сезону
- В особистому заліку у Ферстаппена - 332.5 очка, у Хемілтона - 318.5. Третім йде ще один гонщик "Мерседеса" Валттері Боттас - 203 очки.
- У Кубку конструкторів "Мерседес" набрав 521.5 очка, у "Ред Булл" - 510.5. "Феррарі" на третьому місці - 287.5.