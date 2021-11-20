У Парижі протести, поліція застосувала сльозогінний газ

Частина учасників, тримаючи низку, намагалася прорвати поліцейський заслін, в результаті сталося зіткнення, поліція застосувала сльозогінний газ, повідомляє Корреспондент.

У Парижі проходить акція прихильників жовтих жилетів, присвячена трирічним роковинам руху. Жовті жилети протестують проти податків, які вважають високими, і виступають за проведення цивільного референдуму, повідомляє місцевий телеканал BFMTV спільно з AFP 20 листопада.

Частина учасників, тримаючи ряд, намагалася прорвати поліцейський заслін, в результаті відбулося зіткнення, поліція застосувала сльозогінний газ.

У ході акції було затримано двох людей, які керували фудтраком із образливим зображенням, зазначає AFP.

На корпусі машини, яка зазвичай супроводжує протести "жилетів", зображено президента США Джо Байдена, який керує президентом Франції Емманюелем Макроном як маріонеткою. Останній зображений таким, що нагвинчується над вівцею.

Також свою участь в акції анонсували байкери, які протестують проти платного паркування мотоциклів, та противники свідчень про вакцинацію від коронавірусу, уточнює видання Actu Paris.

Напередодні у великому портовому місті в Нідерландах, Роттердамі протести проти коронавірусних обмежень переросли в заворушення - поліція відкрила попереджувальний вогонь.