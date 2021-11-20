Імпорт е/е з Білорусі на 21 листопада поновлюється у колишньому режимі

Імпорт електроенергії з Білорусі після припинення постачання на 18-20 листопада планується на 21 листопада, свідчать дані на сайті ENTSO-E, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними на сайті, які оновлюються за кілька годин до постачання, на всі години доби неділі імпорт планується обсягом 415 МВт щогодини, як це було з 9 до 17 листопада. Добовий обсяг імпорту становить близько 2% споживання е/е.

Як повідомлялося, напередодні Міненерго Білорусі повідомило, що республіка з 18 листопада припинить нещодавно відновлені постачання електроенергії в Україну.

Перед цим було відключено від мережі через спрацювання системи автоматичного захисту енергоблок №1 БелАЕС.

19 листопада о 14:04 його було включено до мережі.

Імпорт електроенергії в Україну з Білорусі після відмови НКРЕКУ продовжувати з 1 листопада заборона відновилася 6 листопада з 5 МВт щогодини, 7 листопада поставлено по 15 МВт на 4 години, 8 листопада – 400 МВт щогодини. З 9 по 17 листопада е/е з Білорусі здійснювалося по 415 МВт щогодини. Основним постачальником е/е називалася компанія "ТЕТ Груп" Віталія Бутенка.