Естонія розпочала будівництво огорожі на кордоні з Росією

У суботу, 20 листопада, військовослужбовці Сил оборони Естонії та співробітники Департаменту поліції та прикордонної охорони (PPA) розпочали будівництво тимчасових прикордонних загороджень на східному кордоні країни, повідомляє Ділова столиця.

За словами начальника оперативного штабу Ідаської префектури Урмаса Ельма, естонсько-російський кордон в Іда-Вірумаа переважно має природні водні перепони.

"Тому поліцейські та військовослужбовці сьогодні зміцнюють єдину суху ділянку тут, у колишньому руслі річки Нарви, де ризик незаконного перетину кордону найбільший. Роботи почалися сьогодні близько 9 години ранку і продовжаться до сутінків. Сили оборони працюватимуть на цій ділянці два дні" , — повідомив Ельм.

За словами заступника гендиректора Департаменту поліції та прикордонної охорони Егерта Бєлічева, проведені під час додаткових тренувальних зборів навчання дають цінний досвід з охорони кордону.

"Тільки завдяки реальним діям ми дізнаємося, якою є спільна здатність Сил оборони та PPA щодо встановлення тимчасових загороджень на кордоні і які для цього необхідні матеріально-технічна база та людські ресурси. В даний час міграційний тиск на Естонію не збільшився, але якщо він зміниться, швидке встановлення тимчасових загороджень стане важливим компонентом запобігання масовій нелегальній імміграції та всій операції з охорони кордону" , — сказав Бєлічев.

Оскільки робота проходить у прикордонній зоні, де рух відбувається за твердими правилами, резервістів та військовослужбовців супроводжують прикордонники.

До 25 листопада до кордону переміщається дорожня техніка Сил оборони, у пересуванні беруть участь більше поліцейських та прикордонників, ніж зазвичай. До 26 листопада на східному кордоні встановлено й обмеження на польоти пілотованого та безпілотного авіатранспорту.

Нагадаємо, 19 листопада в Естонії сформований по раптовій тривозі 17-й саперний батальйон розпочав просування до кордону з Росією для встановлення тимчасових загороджень з колючого дроту.