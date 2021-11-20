Спікеру польського Сенату надіслали пакет із вибухівкою
Спікер Сенату Польщі Томаш Гродзкий заявив, що йому погрожували вбивством. Листівку з такими словами невідомі надіслали у пакеті, де також була вибухівка, повідомляє Обозреватель.
Про це політик повідомляв у своєму Twitter близько 15:30 за місцевим часом 20 листопада. Подробиці інциденту журналістам він не розповідав, передає Radio ZET.
Зазначається, що посилка прибула до Сенату на ім'я Гродзького. У ній виявився "лист із погрозами вбивством та вибуховими речовинами".
У своєму повідомленні політик наголосив, мовляв, ось до чого призводить "індустрія зневаги та підтримки політичних опонентів".
"Посилку забрали відповідні служби, сподіваюся, що їм вдасться швидко спіймати злочинця", – висловив сподівання Гродзький.
Журналісти попросили його детальніше розповісти про ситуацію, але він відмовився. Гродзький лише зазначив, що поліції та Агентству внутрішньої безпеки Польщі "відомо все".