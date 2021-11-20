На Черкащині залишилися без світла населені пункти
У Черкаській області через погіршення погоди без світла залишилися 10 населених пунктів. Спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач, повідомляє РБК-Україна.
Про це передає Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Черкаській області.
За даними ДСНС, 20 листопада в регіоні через пориви вітру спрацювали системи захисту ліній електропередач. В результаті відключилися об'єкти електроживлення.
Негода залишила без світла 10 населених пунктів у Черкаському та Золотоніському районах. З них 4 були знеструмлені частково.
До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.
Нагадавши, в Україні оголосили штормове попередження на 21 листопада. У більшості областей очікується сильний вітер.