В Україні вже продано майже 120 тисяч гектарів землі
За період від 1 липня (старту ринку землі в Україні) до 19 листопада 2021 року в Україні продано майже 120 тис. га сільськогосподарських наділов загальною вартістю понад 2 млрд гривень, повідомляє РБК-Україна.
Перші результати роботи ринку землі
Профільне міністерство повідомляє, що станом на поточний момент, укладено 47 777 угод в рамках ринку землі.
Подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 5303 нотаріусів.
- Всього заяв — 5954;
- Погоджено — 5265;
- В черзі на розгляд — 6;
- Отримали відмову — 683.
Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі.
Всього за площею проданих земель лідирують області:
- Харківська —16 270 га;
- Кіровоградська — 14 058 га
- Дніпропетровська — 10 114 га.
За кількістю угод трійка областей-лідерів виглядає наступним чином:
- Харківська — 4360 угод;
- Київська — 3685 угод;
- Полтавська — 3639 угод.
За загальною вартістю проданої землі області розподілилися так:
- Київська — 469,4 млн грн;
- Харківська — 316 млн грн;
- Полтавська — 163,3 млн грн.
Поки тільки "для своїх"
Ринок землі в Україні офіційно стартував 1 липня цього року.
До 2024 року купувати сільськогосподарську землю мають право тільки громадяни України. Діюче обмеження на одного покупця — 100 гектарів.
Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям. Питання продажу наділів особам без українського громадянства та іноземцям має вирішуватися на загальнонаціональному референдумі.