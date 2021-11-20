США планують розгорнути гіперзвукову зброю

Сьогодні Пентагон провів три випробувальні запуски гіперзвукової зброї, вони були визнані успішними, повідомляє Корреспондент.

Сполучені Штати планують розгорнути гіперзвукові системи в армії у 2023 фінансовому році, який розпочнеться у жовтні наступного року, повідомив директор програм стратегічних систем Військово-морських сил США віце-адмірал Джонні Вулф 20 листопада.

Атомні підводні човни будуть оснащені гіперзвуковими ракетами у 2028 році, есмінці отримають гіперзвукову зброю у 2025 році, зазначається у прес-релізі ВМС США.

20 жовтня Пентагон провів три випробувальні запуски гіперзвукової зброї, вони були визнані успішними. Тестові запуски "продемонстрували передові гіперзвукові технології та їх можливості у реалістичному середовищі", зазначили у ВМС США.

"Гіперзвукова зброя - один з найважливіших пріоритетів міністерства оборони. Вона здатна літати зі швидкістю, яка в п'ять разів перевищує швидкість звуку, має високу маневреність і діє на різних висотах", - сказали в Пентагоні .

У 2022 фінансовому році ВМС США також готуються провести два повномасштабні випробування гіперзвукових ракет. Цього року буде продовжено льотні випробування гіперзвукових систем для ВМС.