Взимку у Європі від COVID-19 можуть померти 500 тисяч осіб

Директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге прогнозує, що до кінця зими в європейських країнах від COVID-19 можуть померти 500 тис. осіб, якщо терміново не буде вжито заходів, повідомляє УНІАН.

Про це він сказав в інтерв'ю ВВС. За його словами, у ВООЗ "дуже стурбовані" поширенням COVID-19 у Європі, оскільки на континенті спостерігається нова хвиля захворювання.

Клюге зазначив, що поширенню захворювання сприяють такі фактори як зимовий сезон, недостатнє охоплення населення вакцинацією та регіональне переважання більш заразного штаму коронавірусу "Дельта".

Він закликав до прискорення темпів вакцинації, вжиття протиепідемічних заходів та впровадження нових методів лікування коронавірусної хвороби.

В Україні 19 листопада було виявлено 18 тис. 250 нових випадків COVID-19, госпіталізовано майже 3,6 тис. осіб, одужали майже 22 тис., померли 664.

За даними експертів Київської школи економіки, цього тижня Україна вийшла з лідерів антирейтингу за рівнем захворюваності на COVID-19 серед великих країн Європи і зараз посідає п'яту сходинку. За рівнем смертності Україна залишається на другій позиції після Румунії.