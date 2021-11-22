"Маска" 2 сезон 5 випуск: хто показав справжнє обличчя і вибув з шоу

У 5 випуску 2 сезону "Маски", який вийшов в ефір 20 листопада, виступили 5 учасників групи А. Вони здивували зіркових детективів і глядачів новими виступами й заплутали підказками. З кого цього тижня вирішили зняти маску – дізнавайтеся далі, повідомляє 24 Канал.

У кожному випуску гіпершоу "Маска", яке транслюють на телеканалі "Україна", знімає маску учасник, який найменше вразив публіку. Хто з відомих людей ховався під одним з костюмів – читайте далі.

Згідно з правилами шоу, в одному ефірі відбуваються два голосування, які проходять в спеціальному додатку: одне – після виступу першої половини учасників, друге – після всіх інших учасників. Зіркові детективи та глядачі в залі у кожному голосуванні обирають одного персонажа, який їм сподобався найбільше. Той, хто набирає найменшу кількість балів, потрапляє в номінацію на викриття.

У фінальному голосуванні лише глядачі обирають між двома масками. Вони голосують за того, з кого хочуть зняти маску. Учасник, який набере найбільшу кількість голосів має показати своє обличчя.

У 5 випуску перше голосування відбулося між Роботом і Поросям. Глядачі та зіркові детективи впевнені, що ще раз хочуть побачити виступ Робота, тому Порося опинилося в зоні ризику на викриття.

Другого номінанта обирали між Кажаном, Жирафою і Котиком. Ризикує зняти маску Кажан.

Номінанти 5 випуску 2 сезону "Маски" / Фото з інстаграму шоу

У фінальному голосування глядачі вирішили зняти маску з Кажана. Виявилося, що в цьому костюмі на сцену "Маски" виходив актор Остап Ступка. І зіркові детективи розгадали цю маску!