Курс валют НБУ на 21 листопада

Курс валют НБУ на 21 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у неділю, 21 листопада 2021 року

Курс долара порівняно з 20 листопада залишається стабільним на рівні 26.44 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 21 листопада 2021 року.

Євро не змінився, і його курс становив 29.97 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 21 листопада 2021 року.

Курс рубля не змінився і становив 3.61 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 21 листопада 2021 року.

Фунт стерлінгів не змінився, і його курс становив 35.62 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 21 листопада 2021 року.

Курс швейцарського франка не змінився і становив 28.51 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 21 листопада 2021 року.

Курс польського злотого залишається стабільним на рівні 6,43 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 21 листопада 2021 року.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 26.442700
EUR Євро 29.968800
RUB Рубль 0.361400
GBP Фунт стерлінгів 35.615700
CHF Швейцарський франк 28.514 300
PLN Польський злотий 6.431700

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