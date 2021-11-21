Курс валют НБУ на 21 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у неділю, 21 листопада 2021 року

Курс долара порівняно з 20 листопада залишається стабільним на рівні 26.44 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 21 листопада 2021 року.

Євро не змінився, і його курс становив 29.97 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 21 листопада 2021 року.

Курс рубля не змінився і становив 3.61 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 21 листопада 2021 року.

Фунт стерлінгів не змінився, і його курс становив 35.62 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 21 листопада 2021 року.

Курс швейцарського франка не змінився і становив 28.51 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 21 листопада 2021 року.

Курс польського злотого залишається стабільним на рівні 6,43 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 21 листопада 2021 року.