Курс валют НБУ на 21 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у неділю, 21 листопада 2021 року
Курс долара порівняно з 20 листопада залишається стабільним на рівні 26.44 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 21 листопада 2021 року.
Євро не змінився, і його курс становив 29.97 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 21 листопада 2021 року.
Курс рубля не змінився і становив 3.61 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 21 листопада 2021 року.
Фунт стерлінгів не змінився, і його курс становив 35.62 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 21 листопада 2021 року.
Курс швейцарського франка не змінився і становив 28.51 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 21 листопада 2021 року.
Курс польського злотого залишається стабільним на рівні 6,43 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 21 листопада 2021 року.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|26.442700
|EUR
|Євро
|29.968800
|RUB
|Рубль
|0.361400
|GBP
|Фунт стерлінгів
|35.615700
|CHF
|Швейцарський франк
|28.514 300
|PLN
|Польський злотий
|6.431700