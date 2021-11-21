П'яний працівник "Укрзалізниці" заснув і влаштував затор

На залізничному переїзді в Боярці співробітник "Укрзалізниці" влаштував водіям шалений затор, коли закрив шлагбаумом шляхи і просто заснув. Водіям довелося йти будити горе-залізничника, пише Світлана Мащенко, РБК-Україна.

Про це у Facebook написав юрист Євген Грушовець.

"Я дуже сильно вибачаюсь за ненормативну лексику (не я її використовував). Але, 30 хвилин десятки авто стояли не переїзді в старій Боярці, ж/д транспорту не було… Терпець увірвався, пішли в "будку залізничника" і виявили, що він п'яний просто заснув…" , - розповідає дописувач.

Автор відео звертається до керівництва "Укрзалізниці" з проханням щось зробити з цим переїздом, адже наступного разу цей "володар шлагбауму" може просто його не закрити, коли наближатиметься поїзд.

"Я вже не говорю про швидкі і МНС, які просто могли не доїхати до місця призначення" , - додав Євген Грушовець.

Він зазначив, що про інцидент вже повідомили в поліцію Київської області.

Обережно, на відео нижче присутня ненормативна лексика. 18+

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