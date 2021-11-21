П'яний працівник "Укрзалізниці" заснув і влаштував затор
На залізничному переїзді в Боярці співробітник "Укрзалізниці" влаштував водіям шалений затор, коли закрив шлагбаумом шляхи і просто заснув. Водіям довелося йти будити горе-залізничника, пише Світлана Мащенко, РБК-Україна.
Про це у Facebook написав юрист Євген Грушовець.
"Я дуже сильно вибачаюсь за ненормативну лексику (не я її використовував). Але, 30 хвилин десятки авто стояли не переїзді в старій Боярці, ж/д транспорту не було… Терпець увірвався, пішли в "будку залізничника" і виявили, що він п'яний просто заснув…", - розповідає дописувач.
Автор відео звертається до керівництва "Укрзалізниці" з проханням щось зробити з цим переїздом, адже наступного разу цей "володар шлагбауму" може просто його не закрити, коли наближатиметься поїзд.
"Я вже не говорю про швидкі і МНС, які просто могли не доїхати до місця призначення", - додав Євген Грушовець.
Він зазначив, що про інцидент вже повідомили в поліцію Київської області.
Обережно, на відео нижче присутня ненормативна лексика. 18+
В компанії відреагували
"Дякуємо за сигнал, дійсно нестандартна ситуація. Щодо даного випадку вже проводиться детальний розбір", - повідомила пресслужба компанії.