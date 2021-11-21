Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Днем Гідності та Свободи, як одним із свят характеризує український народ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"На нашій планеті мешкає близько п'яти тисяч народів. Їхній портрет, архетип, ментальність – це заплутане павутиння історичних подій для етнографів. Але є одна річ, яка, на мій погляд, яка просто, але досить точно зображує характер народу. Це його державні свята. Те, що об'єднує всіх, тому є важливим для всіх. 21 листопада – саме такий день" , – йдеться у відеозверненні Зеленського.

Фото: president.gov.ua

Глава держави наголосив, що це той день, який характеризує українців.

"Відповідь на запитання: хто такі українці і що для них головне? Ми відзначаємо сьогодні День Гідності та Свободи. Свято, яке показує, що для нас гідність і свобода це – свято. Це наше повітря. Ні. Це не звучить надто голосно. Коли хтось вирішує перекрити нам повітря - тоді буває надто голосно. Коли влада не чує свій народ - тоді буває надто голосно" , - зазначив президент України.

Зеленський упевнений, що українці вільні та заплатили за це велику ціну.

"Ми вільні. Вільні творити майбутнє. І маємо пишатися цим. Не задирати ніс. Але й не опускати очі. Так. Ми заплатили і продовжуємо платити за свободу більшу ціну. І ніколи не забудемо всіх, хто віддав за Україну своє життя. І ніколи не пробачимо всіх, хто позбавив їх життя і хотів позбавити нас свободи. Але головне – що це нікому не вдалося і ніколи не вдасться" , – сказав він.

У своєму відеозверненні він закликав змінити самосприйняття та мислення.

Ми не жертва, не пригнічені, не розділені, не захоплені. Ми прекрасний, сильний, сміливий, розумний, талановитий народ. Непереможний. Саме тому, що у нас є гідність. Для нас рабство – приниження. Втрата свободи – це втрата честі. Втрата честі - це втрата серця. Втрата серця - це втрата душі. А втрата душі для нас - це втрата життя. Тому ми готові боротися ціною свого життя. Щоб не втратити своє життя" , - заявив президент.

Як приклад, Зеленський нагадав про поведінку українських моряків у російському полоні.

"Вони не поводилися як ув'язнені. А залишилися офіцерами та бійцями. Бо не втратили гідність. І довели що на чужині, у полоні, у в'язниці можна бути вільною людиною. Тому що воля це не відсутність кайданів на руках. Це відсутність в'язниці в головах" , - додав Зеленський.

"Це точно знав і Василь Стус. Коли Україною пройшлася хвиля арештів творчої молоді, на прем'єрі "Тіней забутих предків" Параджанова, він піднявся і сказав - всі, хто проти арештів, встаньте. Кілька людей піднялися, потім більше, потім ще більше". Не всі. Але й не один. Стус знав, що зробивши це може втратити свободу. Але знав, що не зробивши – точно втратить гідність" , – зазначив глава держави.

За словами президента України, про свободу українців знав і Омелян Ковч. Священник, який рятував євреїв у Голокості, видавши їм метрики про хрещення.

"За це потрапив до концтабору Майданек. І щоб не втратити гідність, був змушений назавжди втратити свободу. У листі він вибачався у своїх дітей, що не погодився на дострокове звільнення і залишається тут. "Я потрібен тут цим людям. Відчуваючи, що скоро загинуть, вони приходять до мене на сповідь. Якщо піду, вони залишаться без надії. У них уже забрали гідність, честь, свободу, дім, рідних, імена, незабаром заберуть життя. Я не дам відібрати у них надію" , – сказав Зеленський у відеозверненні.

Також президент згадав про Леоніда Бикова.

"Леонід Биков не поступився принципам і творчій свободі. За це для зйомок "У бій ідуть лише старий" йому дали не кольорову, а чорно-білу плівку. Чи принижувало це його гідність? Можливо. Але чи втратив він її? Ні. І зняв фільм, який обожнюють мільйони. Не кольоровий. Але про людей, які мають гідність. І свободу" , – нагадав Зеленський.