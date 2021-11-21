Негода в Україні: знеструмлено 94 населені пункти

В Україні внаслідок негоди без світла залишилися 94 населені пункти у п'яти областях країни, повідомляє Корреспондент.

"Станом на 7:00 21 листопада внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 94 населені пункти" , - йдеться у повідомленні.

Так, електропостачання відсутнє у 30 населених пунктах Сумської області, у 25-ти у Чернігівській, у 21 населеному пункті на Київщині, у 15-ти на Житомирщині та у трьох у Донецькій області.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.