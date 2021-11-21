Саакашвілі закликав США ввести санкції проти грузинської влади

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі через своїх адвокатів надіслав лист міжнародному виданню Politico, в якому розповів про антидемократичну владу Грузії, рекомендував Конгресу США розглянути питання запровадження санкцій щодо порушників прав людини в країні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Експрезидент зазначає, що повернувся до Грузії, щоб врятувати її від антидемократичної, авторитарної влади, але його заарештували з політичних мотивів. На знак протесту він голодував 50 днів.

Саакашвілі стверджує, що керівна партія "Грузинська мрія" взяла під свій контроль судову систему та багато ЗМІ, за допомогою яких проводить сфальшовані вибори. На думку експрезидента, чинна грузинська влада "відмовляється від західного курсу і наближає країну до Росії".

"Грузинський народ неодноразово заявляв про бажання вступу країни до НАТО, але натомість нинішня влада заграє з Іраном і Росією з приводу створення платформи "регіонального співробітництва", яке відроджує ідею усунення західного впливу у стратегічному регіоні Південного Кавказу" , - пише експрезидент .

У листі Саакашвілі звертається до адміністрації президента та Конгресу США з проханням захисту демократії та прав людини в Грузії.

"Передусім, США мають відкрито засудити грузинський уряд за спроби підірвати демократію в країні, а Конгрес має розглянути питання запровадження санкцій проти порушників прав людини в Грузії відповідно до глобального закону Магнітського" , - вважає Саакашвілі.

Він радить адміністрації США скасувати запрошення уряду Грузії відвідати наступний саміт (не уточнює якийсь - ред.), оскільки таке запрошення надсилає "невірний сигнал і ризикує узаконити антидемократичні методи".

Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня він був затриманий у Тбілісі, після чого поміщений до в'язниці у місті Руставі, де оголосив голодування. 8 листопада його без погодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці у місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі (район Глдані). 20 листопада Саакашвілі перевели у військовий шпиталь у місті Горі, де він припинив голодування.

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його одразу, як тільки він перейде кордон. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а звинувачення на його адресу сфальшованими.