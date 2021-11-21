Темпи COVID-вакцинації в Україні за суботу впали вдвічі

За добу 20 листопада в Україні 152 321 людину вакциновано проти COVID-19. Це майже вдвічі менше, ніж напередодні, повідомляє Ділова столиця.

Відповідні дані оприлюднили в МОЗ.

Першу дозу отримали 49 760 людей, повністю імунізовані – 102 561 людина.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 805 746 людей, з них отримали одну дозу – 12 805 744 людини.

Повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 763 865 людей. Загалом проведено 22 569 609 щеплень.

88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня — невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Нагадаємо, станом на ранок 21 листопада в Україні виявили 10 635 нових випадків COVID-19. Це на 7 615 випадків менше, ніж напередодні. Померло 377 осіб.