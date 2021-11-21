Зеленський вшанував пам'ять загиблих активістів Майдану

Президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і глава Офісу президента Андрій Єрмак вшанували пам'ять українців, загиблих під час Революції гідності поклавши квіти до пам'ятного Хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У День гідності і свободи Зеленський встановив лампадку до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві, вшановуючи пам'ять загиблих активістів Майдану.

У церемонії також взяли участь голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем'єр-міністр Денис Шмигаль і керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Після встановлення лампадок присутні вшанували пам'ять полеглих активістів хвилиною мовчання.