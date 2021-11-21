Зірка "Квартал 95" влаштувала скандал у літаку

Українська актриса Анна Саліванчук разом зі своєю сім'єю і маленьким сином летіла з Єгипту в Україну. У літаку у малюка заболів живіт, тому він почав вередувати. Щоб не заважати іншим пасажирам і хоч якось заспокоїти свою дитину, Саліванчук вирішила погуляти з ним на борту, повідомляє УНІАН.

Так, її синові сподобалося біля аварійного виходу, і він почав там повзати. Потім малюк почав розкидати пакетики. Бортпровіднику це не сподобалося і вона попросила актрису повернутися на своє місце разом з дитиною. В результаті між дівчатами розгорівся скандал. Більш того, співробітниця авіалінії подзвонила в правоохоронні органи.

Не встиг літак приземлитися, як актрису зустрічав наряд поліції. Ось тільки після почутої історії, поліцейські посміялися і сказали, що не будуть виписувати штраф.