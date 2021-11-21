Міграційна криза: Польща звинуватила Мінськ у новій тактиці

Влада Польщі вважає, що білоруські силовики змінили тактику з управління групами біженців на кордоні, повідомляє Deutsche Welle.

З такою заявою виступив міністр оборони Маріуш Блащак в ефірі радіостанції RMF FM.

Тепер невеликі групи людей одночасно намагаються перетнути кордон у кількох різних місцях, наголосив Блащак. За його словами, йдеться про "новий метод" перетину кордону мігрантами з боку Білорусі і немає жодних сумнівів у тому, що дії мігрантів контролюються білоруською владою.

Польські прикордонники також повідомили 20 листопада про спроби великої кількості невеликих груп людей прорватися на територію країни.