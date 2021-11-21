США планують запустити атомний реактор на Місяці

NASA спільно з Національною лабораторією Айдахо Міністерства енергетики США оголосили про збирання ідей щодо будівництва атомної електростанції на поверхні Місяця, яка має стати постійним джерелом енергії для станції, повідомляє 3Dnews.

Зазначається, що забезпечення стійкого перебування людини на Місяці стане істотним просуванням в освоєнні інших планет, таких як Марс.

Випробувальний центр Національної лабораторії Айдахо / Джерело зображення: Keith Riddler / AP Photo

Атомний реактор планується побудувати на Землі, після чого його якось доставлять на Місяць і введуть в експлуатацію. До складу енергетичної системи увійдуть ядро реактора, що працює на урані, система перетворення тепла в енергію, система управління тепловим режимом для виключення перегрівання реактора, а також система розподілу енергії. При цьому потужність станції має бути не менше 40 кВт, а термін служби – не менше 10 років.

Також очікується, що енергоустановка зможе включатися і вимикатися без участі людини, штатно функціонувати з платформи місячного посадкового модуля та ін. пропозицій у рамках цієї програми триватиме до 19 лютого наступного року, а будівництво енергетичної системи має завершитись до 2030 року.