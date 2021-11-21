Топ-5 найкрасивіших співачок України: оцінка чоловіків

Відомі українські чоловіки склали рейтинг найкрасивіших співачок. Хто увійшов до топ-5 головних красунь, повідомляє УНІАН.

5 місце - Надія Мейхер

Надія Мейхер не тільки співачка і актриса, але і дуже начитана дівчина. Вона регулярно займається саморозвитком, а також вміє балансувати між сім'єю і роботою. До того ж у секс-бомби і однієї з перших солісток "ВІА Гри" троє дітей.

Актор Павло Кружнов вважає Мейхер богинею: "Вона супертонка, при цьому жіночна".

Надія Мейхер / instagram.com/meiherbymeiher

4 місце - Даша Астаф'єва

Співачка і модель Даша Астаф'єва вже давно підкорила чоловіків не тільки своїм голосом, але і спокусливими формами. Співак Микита Ломакін вважає, що оголені фото Астаф'євої - це чисте мистецтво.

"Даша Астаф'єва - торпеда. Я з нею познайомився тиждень тому. На треках групи NikitA я ріс, дивився їх кліпи по телевізору і думав: "Вау, які є дівчата красиві". І ось я побачив Дашу і у мене відвалилася щелепа, тому що вона - космічна булка" , - сказав Антон Велбой в програмі "Зірковий шлях".

Даша Астаф'єва / instagram.com/da_astafieva

3 місце - Оля Полякова

Телеведучий Володимир Остапчук вважає Олю Полякову мегасексуальною дівчиною. Це й не дивно, адже співачка володіє неймовірно сексуальним голосом, а її довгі і стрункі ноги зводять чоловіків з розуму.

Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

2 місце - Тіна Кароль

Актор Павло Кружнов друге місце віддав Тіні Кароль за красу і войовничість. Більш того, він назвав її справжньою жінкою.

Тіна Кароль / instagram.com/spromojna

1 місце - Настя Каменських

Зіркові чоловіки практично одноголосно проголосували за Настю Каменських. Співак Олександр Пономарьов каже, що саме Настя йому подобається найбільше: "Вона така латинос". Таку думку поділяють і співак Олег Псюк, і актор Андрій Федінчик, і продюсер Вадим Лисиця.