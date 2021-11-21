В Україні з'явився ще один музей ретро техніки

На Youtube з'явився сюжет про новий музей ретро авто та мототехніки у місті Карлівка Полтавської області, повідомляє Autoconsulting.

Він утворився на базі приватної колекції, яку кілька років збирають місцеві підприємці.

За цей час вдалося знайти та відреставрувати десятки цікавих екземплярів автомобілів, вантажівок та мототехніки. Є в колекції і рідкісні перлини.

Захоплення ретро технікою автор цієї колекції почалося з повнопривідної техніки. Потім з'явилися легкові автомобілі ЗАЗ-965 та ГАЗ, також підвернулися і добрі екземпляри ГАЗ-66, ЗІЛ-157, ЗІЛ-164.

Вдалося зібрати і велику колекцію автомобілів Горьківського автозаводу, починаючи від ГАЗ М-20 "Перемога", всі три серії ГАЗ-21, урядовий ГАЗ-12 "ЗіМ", ГАЗ-24 різних серій, ГАЗ-31029 та ГАЗ-3110.

Також згодом у колекції з'явилися мопеди, мотоцикли, спеціальний транспорт.

Дивно, що рідкісна, для України, повнопривідна вантажівка швейцарської армії Saurer 2DM вдалося врятувати буквально з пункту металоприймання. Його вже хотіли нарізати на метал.

Більшість експонатів у колекції Карлівського музею ретро техніки – це місцева техніка, яка їздила до Полтавської області. Як і личить справжньому музею, зараз його наповнюють предметами побуту та побуту тих часів. Тут буже колекція ретро радіотехніки, швейних і друкарських машин, плакатів тощо.

А ще експозицію авто та мототехніки автори музею планують доповнити виставкою ретро тракторів. В результаті в Карлівці з'явиться досить потужна туристична точка, а місто стане привабливим для відвідування туристами. Є в планах і включити музей у Карлівці у маршрут різних автопробігів ретровиків, проводити тут фестивалі та зльоти ретро автомобілів. Та й інші туристичні маршрути Полтавщиною тепер можуть проходити через Карлівку.

Зазначимо, що це вже третій музей ретро техніки, який відкрився чи був реконструйований в Україні цього сезону. Детальніше подивитися експозицію музею у Карлівці можна у цьому відео сюжеті.