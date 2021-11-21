В Україні з'явився ще один музей ретро техніки

На Youtube з'явився сюжет про новий музей ретро авто та мототехніки у місті Карлівка Полтавської області, повідомляє Autoconsulting.

Він утворився на базі приватної колекції, яку кілька років збирають місцеві підприємці.

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За цей час вдалося знайти та відреставрувати десятки цікавих екземплярів автомобілів, вантажівок та мототехніки. Є в колекції і рідкісні перлини.

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Захоплення ретро технікою автор цієї колекції почалося з повнопривідної техніки. Потім з'явилися легкові автомобілі ЗАЗ-965 та ГАЗ, також підвернулися і добрі екземпляри ГАЗ-66, ЗІЛ-157, ЗІЛ-164.

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Вдалося зібрати і велику колекцію автомобілів Горьківського автозаводу, починаючи від ГАЗ М-20 "Перемога", всі три серії ГАЗ-21, урядовий ГАЗ-12 "ЗіМ", ГАЗ-24 різних серій, ГАЗ-31029 та ГАЗ-3110.

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Також згодом у колекції з'явилися мопеди, мотоцикли, спеціальний транспорт.

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Дивно, що рідкісна, для України, повнопривідна вантажівка швейцарської армії Saurer 2DM вдалося врятувати буквально з пункту металоприймання. Його вже хотіли нарізати на метал.

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Більшість експонатів у колекції Карлівського музею ретро техніки – це місцева техніка, яка їздила до Полтавської області. Як і личить справжньому музею, зараз його наповнюють предметами побуту та побуту тих часів. Тут буже колекція ретро радіотехніки, швейних і друкарських машин, плакатів тощо.

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А ще експозицію авто та мототехніки автори музею планують доповнити виставкою ретро тракторів. В результаті в Карлівці з'явиться досить потужна туристична точка, а місто стане привабливим для відвідування туристами. Є в планах і включити музей у Карлівці у маршрут різних автопробігів ретровиків, проводити тут фестивалі та зльоти ретро автомобілів. Та й інші туристичні маршрути Полтавщиною тепер можуть проходити через Карлівку.

Зазначимо, що це вже третій музей ретро техніки, який відкрився чи був реконструйований в Україні цього сезону. Детальніше подивитися експозицію музею у Карлівці можна у цьому відео сюжеті.

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