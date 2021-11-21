Ребров відмовився продовжувати контракт з клубом з ОАЕ

Еміратський клуб "Аль-Айн" отримав повідомлення від тренера Сергія Реброва про бажання припинити співпрацю по завершенню контракту весною 2022-го року, повідомляє УНІАН.

Замінити українця може сербський наставник Марко Ніколіч, котрий очолював московський "Локомотив". Керівництво "Аль-Айну" вже контактувало з ним.

Угода Реброва з "Аль-Айном" чинна до весни 2022-го року. Зауважимо, що "Аль-Айн" після 10 зіграних поєдинків лідирує в турнірній таблиці чемпіонату ОАЕ, а сам Ребров тричі поспіль визнавався найкращим тренером місяця.

Сергій Ребров: кар'єра і досягнення