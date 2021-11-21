Єгипет затопило та накрило піщаним буревієм

У суботу, 20 листопада, в Єгипті пройшли сильні зливи, через що деякі міста на узбережжі Середземного моря підтопило. Крім того, у місті Фаюм за 90 кілометрів на південний захід від Каїра пройшла піщана буря, повідомляє Обозреватель.

Через велику кількість піску в повітрі видимість сильно знизилася.

Піщана буря. Джерело: Скриншот відео

У 10 провінціях через розгул стихії вчора закрили школи, в Каїрі та Гізі діти не повернулися за парти і в неділю, 21 листопада. Вищі навчальні заклади ухвалювали рішення про припинення занять в індивідуальному порядку.

Сильні дощі супроводжувалися ураганним вітром, місцями опадів випало стільки, що машини та кіоски пішли під воду.

Потоп у Єгипті.

В Олександрії та інших єгипетських містах було затоплено вулиці, автомобілі ледве могли проїхати дорогами. Столиця Єгипту Каїр також постраждала від негоди, але у більшості районів комунальники вже усунули її наслідки.

Міста в Єгипті залило дощами. Джерело: Ahram Online

Негода накрила Єгипет. Джерело: Ahram Online

Метеорологи попередили, що хвиля нестабільних погодних умов може затриматися в країні ще на три дні. Очікуються помірні та сильні дощі, а також пориви вітру та зниження температури.